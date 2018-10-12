Сегодня вступают в силу новые правила пассажирских перевозок

Теперь для покупки билета у водителя пассажиры обязаны входить в переднюю дверь автобуса, троллейбуса или трамвая. Случаи, когда у водителя закончились билеты, отдельно в правилах не прописаны. Здесь ответственность будет нести пассажир, ведь его обязанность - своевременно оплатить проезд. Забронировать билет на междугородний рейс теперь можно вплоть до отправления автобуса.