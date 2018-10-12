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Сегодня вступают в силу новые правила пассажирских перевозок

Теперь для покупки билета у водителя пассажиры обязаны входить в переднюю дверь автобуса, троллейбуса или трамвая. Случаи, когда у водителя закончились билеты, отдельно в правилах не прописаны. Здесь ответственность будет нести пассажир, ведь его обязанность - своевременно оплатить проезд. Забронировать билет на междугородний рейс теперь можно вплоть до отправления автобуса. 

Есть нововведения и в работе такси: при вызове авто через Интернет перевозчик будет высылать квитанцию на электронную почту клиента. 

К слову, изменения коснулись и водителей пассажирского транспорта, в том числе такси. Их обязали отказаться от курения в салоне, а также соблюдать дресс-код: никакой домашней или спортивной одежды.

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