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Сегодня вступают в силу основные положения Указа Президента "О страховании"

Изменения коснутся страхования жизни, дополнительной пенсии и обязательного страхования строений. Повысятся лимиты страхового возмещения при оформлении ДТП без вызова ГАИ - с 400 до 800 евро.

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