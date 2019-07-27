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Вступила в силу новая редакция антитабачного декрета

Цель документа - не запрет, а регулирование производства, оборота и потребления табачных изделий, к которым добавились и электронные сигареты.

Где теперь нельзя курить и как удалось соблюсти баланс всех интересов - расскажет Евгений Каллаур. По данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня в Беларуси курят почти 30% населения. Даже беря во внимание то, что больше нас употребляют табак, например, украинцы, россияне и сербы, каждый третий с сигаретой для такой компактной страны, как Беларусь, это много! Медики утверждают: негативно влияет на здоровье человека любой факт курения. Курите вы сами или находитесь рядом с курящим. Выйти из облака табачного дыма помогут новации в законодательство, которые содержат сразу несколько норм. В большей степени документ урегулирует пробелы в отношении так называемых электронных систем приема никотина. Кроме того, теперь продажа электронных сигарет и жидкостей в специализированных магазинах будет осуществляться методом закрытой выкладки. То есть, потребитель не сможет рассматривать товары на прилавке, все они будут спрятаны за ширмой. А с наименованием товара можно будет ознакомиться только в виде перечня на бумаге.


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Рекламировать жидкость для электронных сигарет теперь тоже будет незаконно

Претерпит изменения и сама этикетка. На баночке жидкости для курения, появится надпись на белорусском языке: "Забаронены продаж асобам, якія не дасягнулі 18-гадовага узросту". В случае нарушения новых правил - штраф. Денежное взыскание касается и водителей, любящих покурить в своем авто в присутствии ребенка до 14 лет.

Употребление табака запретят в кафе и ресторанах, остановках и лифтах - список довольно велик

Принимать никотин можно будет только в специально отведенных для этого местах. Курить или не курить, скорее, не вопрос, а личное дело каждого, Впрочем, на фоне увеличения количества потребителей никотина во всем мире снижение процента курящих, даже в рамках одной страны, шаг к популяризации здорового образа жизни.

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