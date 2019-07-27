Вступила в силу новая редакция антитабачного декрета

Где теперь нельзя курить и как удалось соблюсти баланс всех интересов - расскажет Евгений Каллаур. По данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня в Беларуси курят почти 30% населения. Даже беря во внимание то, что больше нас употребляют табак, например, украинцы, россияне и сербы, каждый третий с сигаретой для такой компактной страны, как Беларусь, это много! Медики утверждают: негативно влияет на здоровье человека любой факт курения. Курите вы сами или находитесь рядом с курящим. Выйти из облака табачного дыма помогут новации в законодательство, которые содержат сразу несколько норм. В большей степени документ урегулирует пробелы в отношении так называемых электронных систем приема никотина. Кроме того, теперь продажа электронных сигарет и жидкостей в специализированных магазинах будет осуществляться методом закрытой выкладки. То есть, потребитель не сможет рассматривать товары на прилавке, все они будут спрятаны за ширмой. А с наименованием товара можно будет ознакомиться только в виде перечня на бумаге.

