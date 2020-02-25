Сегодня второй день Масленичной недели - Заигрыш

Как раз то время, когда незамужние могут найти себе жениха. В этот день устраивали смотрины. Среда - День тещиных блинов. Считается, что чем богаче стол, тем больше она благоволила к мужу своей дочери. В четверг с размахом начнется Широкая Масленица. Пятница - Тещины вечерки. В этот день, наоборот, мать дочери сама наведывается в дом к зятю. В субботу молодые невестки приглашали к себе в гости родственников мужа. А в воскресенье праздник завершается сожжением чучела Масленицы.