3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Сегодня второй день предкастингов проекта X-Factor Belarus
Креативная команда вокального шоу Х-Factor Belarus продолжает поиски талантов. Сегодня второй день живых прослушиваний из девяти. Отбор стартовал вчера, а закончится 28 мая. Предварительное количество заявок на творческую экспертизу - почти 1,5 тыс. Это люди разных возрастов, профессий и музыкальных предпочтений. По правилам, участник предкастинга может представить на суд жюри любую композицию на русском, белорусском или иностранном языке, но сделать это нужно без музыкального сопровождения, то естьа капелла.
Съемки проекта начнутся в августена киностудии "Беларусьфильм". Всего в эпизодах ТВ-кастингов смогут принять участие до 300 человек.
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
Спешиваться или не спешиваться? Как общественные обсуждения повлияли на изменения ПДД
В Беларуси отмечают день чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД
"Место для жизни": Как жители Верхнедвинска делают свой райцентр привлекательнее?
Кто новые жертвы в конвейере смерти США - в проекте "По форме"
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов