Сегодня второй день предкастингов проекта X-Factor Belarus

Креативная команда вокального шоу Х-Factor Belarus продолжает поиски талантов. Сегодня второй день живых прослушиваний из девяти. Отбор стартовал вчера, а закончится 28 мая. Предварительное количество заявок на творческую экспертизу - почти 1,5 тыс. Это люди разных возрастов, профессий и музыкальных предпочтений. По правилам, участник предкастинга может представить на суд жюри любую композицию на русском, белорусском или иностранном языке, но сделать это нужно без музыкального сопровождения, то естьа капелла.



Съемки проекта начнутся в августена киностудии "Беларусьфильм". Всего в эпизодах ТВ-кастингов смогут принять участие до 300 человек.