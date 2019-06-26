Сегодня второй день работы V Международного форума "Армия-2019"

В этом году участвуют делегации из 120 стран мира. Они представляют около 30 тысяч моделей военной техники. Также на форуме работают 10 национальных экспозиций. Одна из самых масштабных - из Беларуси. Представлено около 20 предприятий. Какие новинки отечественного военпрома показали посетителям? И сколько контрактов уже подписано?

Репортаж Дарьи Белоусовой-Петровской.



"Армия-2019" - это масштабный международный форум

В одном месте собраны новейшие модели военной техники, которые сегодня служат на земле, в воздухе и под водой. В этом году свои разработки представили около полутора тысяч оборонных предприятий практически со всего мира. Причем, увидеть такую технику можно не только как выставочные экспонаты, но и в работе.





От Беларуси в этом году на форуме участвуют около 20 военно-промышленных предприятий

Одно из самых крупных и известных - знаменитый "Пеленг". Его оптические приборы установлены практически на каждой второй российской противотанковой машине. В этот раз презентуют комбинированный панорамный прицел. Может видеть на 360 градусов вокруг себя даже в самое темное время суток. На форуме представлены и отечественные боевые модули, которые управляются дистанционно. Благодаря такой технике военные ведут боевой огонь, не подвергая себя риску. Также белорусские разработчики презентовали новый ноутбук с особой защитой.







На международном форуме "Армия-2019" Министерство обороны Беларуси подписало уже несколько контрактов

Это касается модернизации танков Т-72Б и установки на них прицела белорусского производства "Сосна-У", который в плане стоимости и эффективности превосходит все зарубежные аналоги в два раза, а также установки отечественного бортового комплекса обороны "Талисман" на самолетах Як-130.







"Армия 2019" - это еще и обширная деловая программа