Заработали новые правила для торговли и общепита

Среди главных - стоимость товара в стационарных магазинах и автолавках, павильонах и в Интернете обязательно прописывается за килограмм и литр. Исключение, если масса менее 50 граммов. Также платить за товар нужно, как указано на ценнике, а рассчитываться в кафе по прейскуранту меню. Доводы, что стоимость изменилась и не успели переписать, не аргумент. А вот правила поведения и даже дресс-код владелец ресторана определяет сам, сообщив об этом на стендах у входа в заведение.

