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Сегодня завершается III Международная конференция по вопросам изучения Антарктики
Фундаментальная наука с ориентиром на дипломатию. Сегодня под Минском завершается III Международная конференция по вопросам изучения Антарктики. Климатология, микробиология, геология и озоновый слой - о пользе этих направлений для мировой науки и вкладе белорусских исследователей в общенациональную копилку говорили три минувших дня. В конгрессе приняли участие 60 человек из разных уголков мира, в том числе Новой Зеландии, Великобритании, Норвегии и Турции. Все они - практикующие ученые. Отличительной особенностью стал формат форума - не секционный, а пленарный: когда в обсуждении доклада принимают участие все желающие.
Это третья научно-практическая конференция на территории Беларуси. В ближайшей перспективе отечественным ученым предстоит уточнить программу исследований в Антарктиде и определиться со сроками экспедиции, которая останется на зимовку. Напомним, в прошлом сезоне была возведен второй объект многосекционной Белорусской полярной станции.
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