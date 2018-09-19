Сегодня завершается III Международная конференция по вопросам изучения Антарктики

Фундаментальная наука с ориентиром на дипломатию. Сегодня под Минском завершается III Международная конференция по вопросам изучения Антарктики. Климатология, микробиология, геология и озоновый слой - о пользе этих направлений для мировой науки и вкладе белорусских исследователей в общенациональную копилку говорили три минувших дня. В конгрессе приняли участие 60 человек из разных уголков мира, в том числе Новой Зеландии, Великобритании, Норвегии и Турции. Все они - практикующие ученые. Отличительной особенностью стал формат форума - не секционный, а пленарный: когда в обсуждении доклада принимают участие все желающие.