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Сегодня завершился международный благотворительный проект "Руки помощи"

В течение 10 дней волонтеры из Германии помогали воспитанникам столичного социального центра Октябрьского района. Организовали детский мобильный лагерь, закупили спортивный инвентарь, создали творческую мастерскую по изготовлению дизайнерских скворечников, а также оборудовали оранжерею с мини-теплицами. Здесь молодые люди с особенностями развития смогут выращивать как декоративные, так и садовые растения. Проект получился с реабилитационным эффектом.

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