Астрономическое явление, которое нельзя назвать иначе как уникальным. Сегодня жители Земли смогут увидеть самое продолжительное в ХХІ веке полное лунное затмение. Правда, не все! Наблюдать его не смогут в Северной Америке. А вот белорусы будут следить за полной фазой, когда Луна целиком окажется в тени Земли. Произойдет это в 22:30 и продлится 103 минуты. В этот раз полное затмение совпадет с так называемым противостоянием Марса. Он приблизится к Земле максимально - такое случается раз в 15-17 лет. Благодаря этому Луна приобретет красный оттенок. Главное условие, отмечают астрономы, - ясная погода.