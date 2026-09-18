Секрет счастья - в поддержке: в Витебске выбрали лучшую семью области

Беларусь выбирает семью года. Областной этап 18 сентября прошел в Витебске. За победу боролись 5 команд. Участники впечатляли творческими номерами, рассказывали о семейных хобби и совместных социальных проектах, посвященных Году белорусской женщины.

Победила семья Межуевых из Городка. Павел и Олеся воспитывают четырех дочерей, опираясь на фамильные традиции и ценности.

Павел и Олеся Межуевы, многодетные родители:

"Воспитываем так, чтобы они были и творчески развиты, и в спорте. Секрет нашего семейного счастья заключается в большой поддержке друг друга и огромной любви".

Борис Ефремов, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома:

"Конкурс проводится для того, чтобы популяризировать семейные ценности, традиционные отношения и показывать людям, что к этому нужно стремиться".

Впереди у семьи Межуевых подготовка к республиканскому финалу. Он пройдет в столице в середине октября.