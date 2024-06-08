Секретари совбезов стран ОДКБ в Алматы обсудили противодействие вызовам и угрозам - комментарий Александра Вольфовича

Военно-политическая обстановка в мире продолжает переживать глубокую трансформацию. Нарастает конфликтный потенциал в ряде регионов, непосредственно примыкающих к зоне ответственности ОДКБ. Но альянс в своей деятельности продолжает использовать зарекомендовавший себя многоуровневый механизм политических консультаций. И как пример, секретари совбезов стран ОДКБ в Алматы обсудили противодействие вызовам и угрозам. В работе заседания комитета принял участие и госсекретарь Совбеза Беларуси. В своем выступлении глава белорусской делегации Александр Вольфович обратил внимание коллег на беспрецедентное обострение военно-политической обстановки в восточно-европейском регионе коллективной безопасности ОДКБ, также белорусской стороной были озвучены и некоторые инициативы. В этом насыщенном графике прошла и рабочая встреча Александра Вольфовича с российским коллегой. Подробности визита - в эксклюзивном интервью нашей съемочной группе в Алматы прямо сейчас (Подробнее в видео).