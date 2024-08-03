Секретная "антиотмывочная" система КГК Беларуси. Правда ли, что анонимность криптовалюты слишком преувеличена

Экономическая коррупция, налоговое мошенничество, криминальное банкротство - с этим и многим другим сегодня борется Комитет госконтроля Беларуси. Криминал со временем стал задействовать в своих схемах и виртуальную плоскость, например, криптовалютный рынок.

Контроль за процессами на криптовалютном рынке Департамент финансовых расследований Беларуси ведет с 2018 года - с момента, как цифровые деньги стали пользоваться большой популярностью во всем мире, в том числе и в Беларуси.





Большая часть транзакций на таком рынке легальная. Но криптовалюта особенно полюбилась и злоумышленникам, так как в своих криминальных играх они делают ставки в первую очередь на анонимность сделок. Используют крипту практически во всех сферах преступности: от наркобизнеса и мошенничеств до взяток и финансирования терроризма.

В ДФР говорят: анонимность криптовалюты слишком преувеличена. Имеющиеся технические возможности позволяют успешно отслеживать преступные транзакции и документировать виртуальные следы. Как именно это делается, засекречено в интересах правоохранителей. Но сегодня в базе финансовой милиции находятся сотни преступных криптокошельков. В том числе и тех, кто пытается финансировать деятельность, направленную против интересов государства.

За последнее время органами финансовых расследований пресечена деятельность трех крупнейших нелегальных криптообменных сервисов, оборот которых превышал сотни миллионов белорусских рублей. По указанным фактам возбуждены уголовные дела. По материалам Департамента финансовых расследований возбуждено более 130 дел, связанных с финансированием экстремистской террористической и иной деструктивной деятельности, в том числе с финансированием так называемого полка Калиновского. Суммы донатов впечатляют. Владислав Ларионов, начальник управления ДФР Комитета госконтроля Беларуси

"Так только один из представителей сферы IT перечислил криптовалюту стоимостью свыше 200 тыс. долларов США на криптокошельки различных террористических и экстремистских объединений", - добавил Владислав Ларионов.

Борьба с чумой 21 века - так сегодня называют терроризм, сюда же можно отнести и экстремизм - проходит в тесной связке сотрудников ДФР с подразделением финансовой разведки.

Факт Департамент финансового мониторинга был создан в структуре КГК в 2003 году. С его появлением в Беларуси началась разработка собственной "антиотмывочной" системы - комплекса мер, направленных против отмывания денег и финансирования терроризма.

"Антиотмывочная" система Беларуси считается одной из самых эффективных в мире. Раз в несколько лет ее оценивают международные эксперты на соответствие стандартам - специальным рекомендациям, обязательным для исполнения всеми странами мира.

Наша "антиотмывочная" система является прогрессивной, стабильной, одной из самых эффективных в мире. Яркое доказательство этому - высокая международная оценка, полученная Республикой Беларусь в 2019 году. Если бы у нас была плохая оценка, то это создало бы очень много сложностей в нашей финансовой системе, в том числе при проведении различных международных расчетов. Это было бы крайне неудобно для субъектов хозяйствования, в том числе для физических лиц, которые проживают на территории Беларуси и за ее пределами. Дмитрий Захаров, директор ДФМ Комитета госконтроля Беларуси

Департамент финансового мониторинга остается одной из самых закрытых структур Беларуси. Задача специалистов - отыскать серую сделку и предотвратить легализацию преступных доходов. Хоть сама финансовая разведка и ее сотрудники часто остаются в тени, именно их аналитические разработки стали основанием для выявления многих громких преступлений последнего времени.