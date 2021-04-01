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Секретная операция КГБ "Манкурты"
Масштабное расследование наших коллег из телеканала ОНТ - двухсерийный фильм "Манкурты". К примеру, знаменитые телефонные сливы разговоров пресс-секретаря Президента Натальи Эйсмонт с Дмитрием Басковым и Николаем Латышенком - часть спецоперации КГБ Беларуси.
На инсценировку купились экстремистские телеграм-каналы, а их буквально водили за нос. "Кротом", сливавшим разговоры, оказался подполковник комитета Алексей Хралович. Он якобы подготовил информацию для свержения "режима", и Степан Путило с кураторами и бывший силовик Игорь Макар предлагали ему деньги, посты и помощь в выезде из Беларуси - лишь бы заполучить архивы.
Между тем, в Гомеле, Минске и Минском районе были обнаружены схроны оружия, заложенные еще одним бывшим силовиком - Вячеславом Сидоракиным. Пистолеты, гранаты - целый арсенал боеприпасов. Задержали спецслужбы и Ольгу Соломеник - помощницу Игоря Макара. Именно она должна была помочь "беглому" Храловичу перейти через границу и передать те самые документы и флешки.
Более того, печально известные Павел Латушко и Антон Мотолько покидали Беларусь тоже в машинах иностранных дипломатов. Все это часть большой игры, которую развернули иностранные спецслужбы, но, видимо, не ожидали такого изящного ответа.
"Манкурты": секретная операция КГБ. Как беглые и иностранные спецслужбы вели двойную игру. (Фильм 1)
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