Секретная операция КГБ "Манкурты"

На инсценировку купились экстремистские телеграм-каналы, а их буквально водили за нос. "Кротом", сливавшим разговоры, оказался подполковник комитета Алексей Хралович. Он якобы подготовил информацию для свержения "режима", и Степан Путило с кураторами и бывший силовик Игорь Макар предлагали ему деньги, посты и помощь в выезде из Беларуси - лишь бы заполучить архивы.



Между тем, в Гомеле, Минске и Минском районе были обнаружены схроны оружия, заложенные еще одним бывшим силовиком - Вячеславом Сидоракиным. Пистолеты, гранаты - целый арсенал боеприпасов. Задержали спецслужбы и Ольгу Соломеник - помощницу Игоря Макара. Именно она должна была помочь "беглому" Храловичу перейти через границу и передать те самые документы и флешки.



Более того, печально известные Павел Латушко и Антон Мотолько покидали Беларусь тоже в машинах иностранных дипломатов. Все это часть большой игры, которую развернули иностранные спецслужбы, но, видимо, не ожидали такого изящного ответа.