"Секретное" мероприятие беглых в Вильнюсе - почему на праздник жизни пригласили не всех

Демонстраций давно нет, но как-то надо создать движ, чтобы не забыли. Может, собрать активистов белорусской диаспоры? Какая-никакая, а массовка! А кто оплачивать будет? На этот и многие другие вопросы о "невероятных", выезжающих за границу и создающих там лжедиаспоры - в новом выпуске проекта "Это другое".

Чемодан, вокзал. Дальше у кого-то Варшава, у кого-то Киев, у кого-то Вильнюс, а у кого-то - Париж. Собрали пожитки и поехали торговать тем, чего не жалко - страной. И вроде бизнес не пустяшный - здесь дадут, там дадут, да и полный пансион от Евросоюза и США. Только вот надолго ли? Вопрос не риторический, потому что всем все понятно - не в сказке живем. А интерес к переезжим свахам заканчивается быстро, как и желание кормить корову, которая молока уже не дает. Но это другое. А с вами Ксения Лебедева. Здравствуйте.

Беглым крышка! Не то чтобы буквально, но если учесть, что кушать скоро будет нечего, а деньги Госдепа им вряд ли кто-то в ближайшее время принесет на блюдечке, то, вероятно, исход близок. Тихановская после американского турне кому-то вселяла надежду на обеспеченное будущее и их детей, и детей детей, но это ширма…

Исходя из спича "лидерки" получается, что Госдепу США нужны демонстрации в стране, чтобы произвести очередной транш Тихановской и Вечерко. Требуют зрелища, расплачиваться будут хлебом - в целом на все проекты порядка 15 млн долларов в год.

Но демонстраций нет. Надо же как-то движ создать, чтобы не забывали, чтобы наконец денег перечислили - а то зима близко, а у Светы шубки нет. И тут кому-то из штаба (вероятно, Вечерко), пришла идея собрать активистов белорусской диаспоры. Какая-никакая, а массовка! И буквально на днях они соберутся в Вильнюсе. Программа рассчитана на два дня - 24-25 сентября. Среди задач - разработать проекты и планы для работы с офисом Тихановской.

И вот здесь самое интересное:





Офис Тихановской и партнеры (!) оплачивают проживание в двухместных номерах и обеспечивают питание. Дорогу и другие расходы, связанные с логистикой, участники оплачивают самостоятельно.



Чтобы вы понимали, мероприятие готовится в строжайшей секретности. Приглашены на праздник жизни лишь избранные. Предлагаю вашему вниманию интересную переписку. Смотрите видео.





Страшно представить, чем закончится неделя для офиса Тихановской. Ведь приглашают только угодных и точно не из старой гвардии.







Зенон Позняк не в первый раз указывает место Тихановской. И его высказывания она воспринимает близко к сердцу. Вероятно, и Вечерко в лице меняется при виде дядьки Позняка. Еще бы, нашкодили так нашкодили, но отвечать придется не по-детски.







Открыто высказывается о никчемности литовского офиса и в частности Тихановской лидер "Союза белорусов Германии" Евгений Мурашка. Он с самого начала всей этой мутной истории по захвату власти ничего не держит в себе.







А вот и свежая реакция от активиста белорусской диаспорыиз ВеликобританииСергея Другакова. Кстати, это его удалили из основной закрытой группы в Telegram за критику Тихановской.







И все это говорят представители диаспоры. Не те, которые в прошлом и этом году собирали по ускоренной программе вещи и бежали, куда глаза глядят. У этих ребят есть принципы и понимание того, что такое страна, что такое Родина и какой они хотят ее видеть. И это важно.

А что литовский офис? Он хочет обеспечить себя на поколения вперед. И вот, кстати, один важный штрих к сказанному.





Ольга Подольская (по мужу Ольга Денанио) - одна из потенциальных участниц конференции белорусской диаспоры. Сейчас живет в Париже, но этот факт не так интересен, как то, как она там оказалась и с чем. В 1998 году она похитила более 500 тыс. долларов и скрылась за границей. Поэтому назад пока возвращаться не хочет. Но и это еще не все. Оказывается, переехав во Францию, Ольга Денанио занялась прибыльным, но незаконным делом - раскулачиванием соотечественников, которые переехали.







Подольская (она же Денанио) не одна с таким послужным списком. С ней в компании Елена Толстая - активист диаспоры в Украине.







Это она изображена на фоне портрета Бандеры. И это лишь ягодки. Елена Толстая активно сотрудничает с УНА-УНСО.

УНА-УНСО - праворадикальная украинская партия.

Предположительно, компания соберется из политических маргиналов и лиц с криминальным прошлым и настоящим. А это уже история не белорусской диаспоры… Тогда кого? Людей, которые готовы из кожи вон вылезть, чтобы топить не свою страну (потому что кроме ненависти у них не осталось других чувств к Беларуси), а страну, благодаря которой у них сейчас есть какой-никакой, но доход от европейских и американских грантодателей? Так сказать, сдружились благодаря общему врагу. Дошли до того, что БЧБшники выезжают за границу и создают лжедиаспоры, чтобы давить на местные власти.

Я откровенно сказал, что много приехало из Беларуси молодежи. За счет чего они живут? Чем они занимаются? Я официально обращался к Верховной раде и просил помощи, чтобы правоохранительные органы как-то отнеслись к этому и проверили что за народ, где и чего. И, в конечном счете, когда все это случилось, я сказал - деньги они откуда-то получают и получали. Приехал и просто будешь жить? Нет. На наши счета ни копейки ни от кого не поступало. И я ездил в командировки в год по пять раз. То же самое и региональные организации: у них свои уставы, они зарегистрированы, но они тоже делали все на энтузиазме. А еще в студии проекта "Это другое" побывал Александр Драгун - вице-председатель Всеукраинского союза белорусов. Что он думает по поводу предстоящего мероприятия в Вильнюсе, что на самом деле означает понятие "диаспора", какое обращение белорусская диаспора направила в Совет Европыпосле введения санкций в отношении страны - обо всем этом в видео. Петр Лайшев, председатель Всеукраинского союза белорусов





События в Украине и после первой, и после второй цветной революции пошли по самому бесчеловечному сценарию. И удивительно, что люди, которые являются представителями белоруской диаспоры там, принимают и праворадикальную, и антисемитскую направленность, как будто так и должно быть. Но еще больше удивляет то, что, собирая диаспору в Вильнюсе (ну, хорошо, исконно белорусский город), почему-то собирают лишь избранных с таким странным бэкграундом, как, например, у Подольской…

