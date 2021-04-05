Секреты аутентичной росписи пасхальных яиц сберегают и продолжают современные мастера

Католики встретили Пасху. Накануне богослужения прошли во всех костелах. Радость Воскресения Христова верующие отметили с семьями и родственниками. Еще неделя после торжественного воскресенья считается особенно праздничной. В костеле она называется октавой Пасхи.

По народным традициям продолжаются светлые дни гостеваний, угощений и самобытных развлечений. Наталья Бордиловская продолжит тему.

Вот пришли за пасхальным угощением ряженые. В само Христово Воскресение и на протяжении недели после Пасхи традиционно празднично одетые девушки и парни ходят с мешком, поют, прославляют хозяев, а в первую очередь Христа. Христос воскрес! Воистину воскрес!







К Пасхе для гостей наши бабушки-прабабушки готовили специальную корзину, полную освященных в костеле угощений. Закончился пост, можно есть колбасы, сыр, сдобные булки и, конечно, яйца. Самый главный символ красили в знаковые для белорусов цвета - желтый (чтобы уродило зерно), красный (чтобы жить долго и в здравии), в коричневый (чтобы быть не в бедности). Интересно, но в Беларуси был единственный регион, где яйцам придавали черный цвет. В городке Сопоцкин Гродненской области традицию поддерживают по сегодняшний день. Сквозь время живет и популярная народная пасхальная игра - битки и катание яиц.

Не развлечением, а кропотливой работой было раскрашивание пасхальных яиц. Особенно это касалось писанок - символа, который не ели, а сохраняли. Не просто несколько недель, но и с десяток лет. Такое яйцо имело сакральный смысл и считалось оберегом семьи и рода. Сегодня секреты аутентичной росписи сберегают и продолжают современные мастера.

В Музее белорусского народного искусства в Раубичах от католической до православной Пасхи организуют специальные мастер-классы по изготовлению писанок. Вот белое сырое куриное яйцо обезжиривают уксусом. Берут писалец - деревянную палочку с металлическим наконечником, макают в горячий воск и начинается деяние. Вощить яйцо непросто, но после этой процедуры и последовательной окраски получается настоящий праздничный шедевр.







Пасхальное яйцо - писанку - надо сделать за один раз, не откладывая работу. Есть мнение: если оставить яйцо недоделанным, недораскрашенным, на него могут наброситься недобрые силы. По стародавним меркам, на подготовку писанок наш бабушки-прабабушки отводили до 14 часов.