Секреты госуправления, дипломатический дресс-код и тайные знаки при помощи сумочки в "Понятной политике"

Секреты госуправления, дипломатический дресс-код и тайные знаки при помощи сумочки. Какие еще новации в мировую политику привнесли дамы и какой след оставили после себя. Большие достижения и откровенные неудачи политиков на шпильках - покажем сегодня после "Панорамы".



