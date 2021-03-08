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Секреты госуправления, дипломатический дресс-код и тайные знаки при помощи сумочки в "Понятной политике"

Прекрасной половине посвящен очередной выпуск "Понятной политики"в эфире "Беларусь 1". Какое место занимали и занимают женщины в высших эшелонах власти?

Секреты госуправления, дипломатический дресс-код и тайные знаки при помощи сумочки. Какие еще новации в мировую политику привнесли дамы и какой след оставили после себя. Большие достижения и откровенные неудачи политиков на шпильках - покажем сегодня после "Панорамы".

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