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Секреты по удалению пятен в домашних условиях
Любимая одежда испорчена пятнами? Не спешите расстраиваться. Любое пятно можно вывести в домашних условиях. Главное знать, чем именно обработать загрязнение.
Пятна от фруктов и фруктовых соков можно удалить раствором глицерина и водки (в равных частях), а также - если держать ткань над посудой с кипящей водой и протирать пятно уксусом.
Свежие пятна от красного вина и фруктов нужно засыпать солью и промывать водой с мылом или протереть 5-процентным раствором нашатырного спирта, а затем промыть.
Пятна от губной помады на шерсти и шелке легко выводятся чистым спиртом.
Пятно от грязи нельзя очищать сразу, когда оно еще мокрое. Надо дать ему высохнуть, потом очистить слабым раствором буры и протереть сухой тряпкой.
Старые жировые пятна хорошо вычищаются, если покрыть их смесью, состоящей из 1 части нашатырного спирта, 1 части соли и 3 частей воды, затем повесить вещь для проветривания, после чего выстирать в чистой воде
Свежее жировое пятно можно вывести, если посыпать его солью и осторожно потереть. Сменять соль нужно несколько раз, пока пятно не исчезнет. Вместо соли можно применять муку.
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