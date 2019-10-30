Секреты успешного выращивания фиалок

Любое растение нуждается в подкормке. Для фиалок, по мнению многих фиалководов, лучшим удобрением является чайная заварка. Но не следует увлекаться и заливать ею цветок.



Очень важно, чтобы горшок не был большим. Более того, он должен быть настолько маленьким, чтобы создавалось впечатление будто бы цветку в нем тесно. Находясь в слишком вольготных условиях, фиалка начнет развивать корневую систему и листья, а цветы могут и не появиться.







Не следует поливать фиалку сверху. Если вода попадет между сочленениями листьев и стеблей, то может начаться гниение. Лучше использовать дренажную трубку, через которую вода будет поступать прямо к корням или увлажнять почву снизу через дренажные отверстия.



Специальный грунт для фиалок будет лучшим решением, поскольку фиалки придирчивы к почве. Некоторые опытные цветоводы рекомендуют добавлять агровермикулит, чтобы сделать грунт более легким и рыхлым. Вермикулит также способствует поддержанию оптимальной влажности и температуры.



Это не все секреты ухода за фиалками, но именно их следует принять во внимание в первую очередь.

