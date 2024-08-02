Сел за руль и скрылся. В Минске лжепокупатель похитель машину прямо во время сделки

Одна из автомобильных сделок в белорусской столице закончилась планом "Перехват".



На линию 102 обратился минчанин, у которого прямо на глазах угнали Chevrolet. Оказалось, что мужчина разместил в интернете объявление о продаже авто. С ним связалась якобы заинтересованная в покупке женщина, которая сообщила, что сама она не из Минска, но в столицу приедет ее знакомый. Позже с продавцом авто связался тот самый знакомый - из России. На протяжении нескольких дней он создавал иллюзию подготовки к сделке: снимал деньги с банковских карт и переводил в валюту, проверял автомобиль на СТО.



Когда Chevrolet был готов к продаже, его сняли с учета. Мужчины отправились домой к россиянину за деньгами для окончательного расчета, заехав по пути на АЗС. Пока минчанин заправлял топливо, лжепокупатель сел за руль и скрылся.