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Сел за руль и скрылся. В Минске лжепокупатель похитель машину прямо во время сделки

Одна из автомобильных сделок в белорусской столице закончилась планом "Перехват".

На линию 102 обратился минчанин, у которого прямо на глазах угнали Chevrolet. Оказалось, что мужчина разместил в интернете объявление о продаже авто. С ним связалась якобы заинтересованная в покупке женщина, которая сообщила, что сама она не из Минска, но в столицу приедет ее знакомый. Позже с продавцом авто связался тот самый знакомый - из России. На протяжении нескольких дней он создавал иллюзию подготовки к сделке: снимал деньги с банковских карт и переводил в валюту, проверял автомобиль на СТО.

Когда Chevrolet был готов к продаже, его сняли с учета. Мужчины отправились домой к россиянину за деньгами для окончательного расчета, заехав по пути на АЗС. Пока минчанин заправлял топливо, лжепокупатель сел за руль и скрылся.

Столичные сыщики совместно с сотрудниками Центра мониторинга общественной безопасности ГУВД установили, что иномарка движется в сторону России. В Могилевской и Гомельской областях был введен план "Перехват". При помощи коллег из Жлобина 51-летнего злоумышленника задержали.
Андрей Арловский, замначальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома

Известно, что на территории России в отношении фигуранта имеются исполнительные производства, ему запрещен выезд за пределы страны. Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.

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