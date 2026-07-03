Селимов: Надеемся, что несколько российских команд будут участвовать в проекте "Лига храбрых"

Нам хотелось бы увидеть международные и национальные команды других стран в проекте "Лига храбрых". Об этом в выездной студии "Первого информационного" заявил председатель Белорусской федерации борьбы Алим Селимов.

Напомним, "Лига храбрых" - это проект, стартовавший в 2022 году с инициативы Белорусской федерации борьбы и получивший всестороннюю поддержку Президентского спортивного клуба. Сегодня он реализуется на очень высоком уровне и имеет большую ценность для подготовки спортивного резерва.

"Сама идея и цель этого проекта, конечно же, вывести (спортивную борьбу - прим. ред.) на международную арену. В прошлом году к нам добавился еще один российский регион - Калининград. И я думаю, что в этом году еще несколько российских регионов мы пригласим. Этот вопрос уже обсуждался на недавней коллегии Министерства спорта Беларуси и России. Мы со своей стороны заявку сделали и очень надеемся, что несколько российских команд будут участвовать в нашем прекрасном проекте "Лига храбрых".