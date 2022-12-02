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Селиверстов: Никаких сбоев в выплате надбавок не будет, все обеспечено ресурсами
"Никаких сбоев в выплате надбавок не будет. Все ресурсами обеспечено. Никаких переживаний и сомнений, что кому-то не хватит денег, быть не должно". Об этом сообщил журналистам министр финансов Юрий Селиверстов, говоря о выделении из резервного фонда Президента средств на поддержание уровня материальной обеспеченности отдельных категорий работников бюджетных организаций, пишет sb.by.
Напомним, из резервного фонда Президента Беларуси на эти цели будут направлены 130,6 миллиона рублей.
В текущем году правительство на основании подходов, одобренных Главой государства, приняло ряд решений по повышению оплаты труда работников организаций, финансируемых из бюджета.
"В частности, планомерное увеличение размеров базовой ставки, трансформация "ковидных доплат" в надбавки за работу в сфере здравоохранения, установление дополнительных стимулирующих выплат отдельным категориям работников бюджетной сферы (учителям и преподавателям, осуществляющим функции классного руководства, воспитателям и помощникам воспитателей детских дошкольных учреждений, работникам сферы социального обслуживания, работникам культуры)", - отметил министр финансов Юрий Селиверстов.
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