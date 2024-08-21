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Селиверстов: В Беларуси в 2025 году повысят зарплаты бюджетникам
В Беларуси в 2025 году повысят зарплаты бюджетникам, сообщил журналистам министр финансов Юрий Селиверстов передзаседаниемСовета Министров, пишет БЕЛТА.
"Повышение зарплаты в 2025 году будет идти в два этапа. Первый - увеличение базовой ставки для всех категорий бюджетников. Второй - увеличение надбавок отдельным категориям работников. На эти цели будет направлено более Br1 млрд. Задачи по поддержанию на определенном уровне зарплат медиков, росту зарплат учителей, других категорий бюджетников будут выполняться дифференцированно через надбавки. Рост этих надбавок значительный", - сказал Юрий Селиверстов.
По его словам, повышение базовой ставки для бюджетников планируется с 1 января. Второй этап повышения зарплат ожидается в сентябре.
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