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Сельхозорганизации Беларуси уделяют особое внимание сахарной свекле
Сельхозорганизации Беларуси ускоряют темпы осенних полевых работ. Особое внимание сахарной свекле. Ее урожай составит не менее 5 миллионов тонн (этого хватит для полной загрузки четырех белорусских заводов-переработчиков). В Минской области активны в заготовке сладких корнеплодов аграрии Несвижского района. Так, специальный комбайн для уборки сахарной свеклы в полях агрокомбината "Снов" сегодня работает круглосуточно. Уборку корнеплодов здесь начали позже обычного. Августовская жара притормозила их рост, за сентябрь же культура набрала нужный сок и сахаристость. В результате хозяйство получило в среднем 800 центнеров с гектара - это один из лучших результатов страны.
Сахарная свекла в этом году нас порадует, и я думаю, что 60-70 % рентабельности мы с нее получим. Технология нужна для получения максимальной прибыли, и средняя урожайность в нашем хозяйстве 17 %. Осень - это подведение итогов всего сезона. Поэтому это не только уборка свеклы, но и заготовка кормов, силоса.
Сахарную свеклу с полей четырех областей Беларуси привозят на Городейский сахарный комбинат. В планах здесь произвести 150 тысяч тонн сахара. Кроме традиционной продукции здесь выпускают и фруктово-ягодную. Сейчас, например, заготавливают и перерабатывают яблоки - 70 тонн в день. А среди новинок не только джемы и соки, но и популярные виды топпингов.
Фото: pixabay
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