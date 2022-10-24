Сельхозорганизации Беларуси уделяют особое внимание сахарной свекле

Сахарная свекла в этом году нас порадует, и я думаю, что 60-70 % рентабельности мы с нее получим. Технология нужна для получения максимальной прибыли, и средняя урожайность в нашем хозяйстве 17 %. Осень - это подведение итогов всего сезона. Поэтому это не только уборка свеклы, но и заготовка кормов, силоса.

Александр Шаманов, главный агроном СПК "Агрокомбинат "Снов"