Сельхозорганизации Минской области завершают сев озимых зерновых культур

Таким образом формируется задел урожая следующего года. Этой осенью задача аграриев - увеличить количество озимых, которые не боятся засухи. Всего под эти культуры планируют отвести 350 000 гектаров. Все работы завершат до конца месяца.



Одновременно продолжается уборка овощей и картошки. Паузу аграрии сделают только двенадцатого октября. В этот день в Борисове пройдет областной фестиваль-ярмарка "Дожинки".