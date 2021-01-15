ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Сельхозорганизации уже весной усилят свои трудовые коллективы молодыми специалистами

Традиционные кузницы кадров для АПК - сельхозакадемия в Горках, откуда ежегодно выпускают почти тысячу профи своего дела. А вот с Гродненским аграрным университетом активно сотрудничают предприятия Минской области. Так, хозяйство "Кухчицы" Клецкого района берет на работу молодежь, которая здесь же и проходила практику. Среди факторов поддержки - жилье, а также хорошая зарплата. К слову, в "Кухчицах" даже на старте - это более тысячи рублей. Этого достигают за счет производства молока.

Зимой у аграриев хватает работы: агрономы планируют структуру посевов и запасают минеральные удобрения, а механизаторы ремонтируют технику и готовят агрегаты к весенней посевной.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все