Сельхозпредприятию в Брестском районе причинен ущерб на 113 тыс. рублей из-за халатности работников

Бесхозяйственность главного агронома и кладовщика сельскохозяйственного предприятия в Брестском районе нанесла ущерб объекту АПК в размере 113 тыс. рублей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями Брестского РОВД выявили факты бесхозяйственности должностных лиц одного из сельхозпредприятий района. Оперативники установили, что главный агроном и кладовщик не обеспечили необходимую сохранность 172 т карбамидно-аммиачной смеси, предназначенной для нынешней посевной кампании, что привело к ее уничтожению. Подобное невыполнение возложенных обязанностей привело к причинению ущерба организации в размере 113 тыс. рублей.