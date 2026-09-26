Сельхозпродукция, саженцы, изделия из дерева и металла - ярмарки работают в Витебске

На прилавках - изделия из дерева и металла, саженцы и сельхозпродукция. Бесплатную доставку предлагают волонтеры Белорусского республиканского союза молодежи: помогают людям донести покупки.

Вадим Сметанин, волонтер БРСМ:

"Мы сегодня пришли к Ледовому дворцу на ярмарку. Просто ходим, предлагаем людям свою помощь. Помогли женщине с покупками: ей было тяжело, донесли пакеты до дома, она нас поблагодарила. Это очень хорошо, когда ты помогаешь людям".

Николай Дроздович, первый секретарь Витебского районного комитета БРСМ:

"На ярмарке помогает около 20 волонтеров. Подходят к людям, предлагают донести покупки. Доносят до дома, до машины и до остановки. Люди видят эмблемы БРСМ и "Доброе сердце" и сами подходят, просят помощи, и, конечно же, мы им помогаем".

К слову, подобную помощь волонтерские группы оказывают на ярмарках во всех регионах страны.