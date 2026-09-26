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Сельхозпродукция, саженцы, изделия из дерева и металла - ярмарки работают в Витебске

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На прилавках - изделия из дерева и металла, саженцы и сельхозпродукция. Бесплатную доставку предлагают волонтеры Белорусского республиканского союза молодежи: помогают людям донести покупки.

Вадим Сметанин, волонтер БРСМ:

"Мы сегодня пришли к Ледовому дворцу на ярмарку. Просто ходим, предлагаем людям свою помощь. Помогли женщине с покупками: ей было тяжело, донесли пакеты до дома, она нас поблагодарила. Это очень хорошо, когда ты помогаешь людям".

Николай Дроздович, первый секретарь Витебского районного комитета БРСМ

Николай Дроздович, первый секретарь Витебского районного комитета БРСМ:

"На ярмарке помогает около 20 волонтеров. Подходят к людям, предлагают донести покупки. Доносят до дома, до машины и до остановки. Люди видят эмблемы БРСМ и "Доброе сердце" и сами подходят, просят помощи, и, конечно же, мы им помогаем".

К слову, подобную помощь волонтерские группы оказывают на ярмарках во всех регионах страны.

Разделы:

Общество
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