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Сельхозярмарки выходного дня работают в Минске: главная торговая площадка - возле "Чижовка-Арены"
В столице разгар осенних сельхозярмарок. Главная торговая площадка - возле "Чижовка-Арены". Свою продукцию и товары в выходные предлагают фермеры из разных уголков, а также потребкооперация. Спрос - как подтверждение вчерашнего разговора с Президентом. При доступной цене и хорошем качестве продукция Белкоопсоюза всегда будет востребована. Сегодня покупателям предлагали свежие овощи и фрукты, мясные изделия, мед, хлебобулочные и кондитерские лакомства.
Около двух сотен торговых площадок в формате "мини" будут работать в столице и по будням с 9 до 17 часов.
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