ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Сельхозярмарки выходного дня работают в Минске: главная торговая площадка - возле "Чижовка-Арены"

В столице разгар осенних сельхозярмарок. Главная торговая площадка - возле "Чижовка-Арены". Свою продукцию и товары в выходные предлагают фермеры из разных уголков, а также потребкооперация. Спрос - как подтверждение вчерашнего разговора с Президентом. При доступной цене и хорошем качестве продукция Белкоопсоюза всегда будет востребована. Сегодня покупателям предлагали свежие овощи и фрукты, мясные изделия, мед, хлебобулочные и кондитерские лакомства.

Около двух сотен торговых площадок в формате "мини" будут работать в столице и по будням с 9 до 17 часов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все