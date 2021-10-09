Сельхозярмарки выходного дня работают в Минске: главная торговая площадка - возле "Чижовка-Арены"

В столице разгар осенних сельхозярмарок. Главная торговая площадка - возле "Чижовка-Арены". Свою продукцию и товары в выходные предлагают фермеры из разных уголков, а также потребкооперация. Спрос - как подтверждение вчерашнего разговора с Президентом. При доступной цене и хорошем качестве продукция Белкоопсоюза всегда будет востребована. Сегодня покупателям предлагали свежие овощи и фрукты, мясные изделия, мед, хлебобулочные и кондитерские лакомства.