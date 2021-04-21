Сельские жители не остаются без внимания и вакцины от COVID-19

Продолжается в Беларуси и кампания по вакцинации населения. На сегодняшний день более 211 тысяч человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, более 75 тысяч прошли полный курс вакцинации. Активно включились в работу и мобильные бригады, которые посещают предприятия и учреждения. Не остаются без внимания и сельские жители. Для них организовали выездную вакцинацию.



Списки желающих были составлены заранее. Сейчас по мере поступления вакцины медики выезжают в агрогородки. Подробнее Юрий Карнелович.



Иммунологи лидской районной поликлиники готовятся к первой выездной вакцинации. Специальный переносной контейнер заполняют хладоэлементами. Полчаса ожидания, чтобы температура внутри опустилась до минус 18. Это оптимальные условия для хранения и перевозки вакцины "Спутник V".





Противовирусная вакцина для сельских жителей

Дорога до агрогородка Гуды занимает не более получаса. В местном ФАПе уже очередь из сельчан. Списки желающих привиться здесь составили еще в феврале.

В зоне ответственности фельдшерско-акушерского пункта в агрогородке Гуды 8 деревень, в которых проживает около 900 человек. На сегодняшний день большая часть из них уже изъявили желание сделать прививку.

Иммунизацию в агрогородке проведут в несколько этапов. Сегодня укол здоровья получили первые 10 человек.

Валентина Кессо, заведующая Гудским ФАПом Лидской центральной районной больницы:

"Мы по телефону сообщили, созвонились. С удовольствием, конечно, все идут, охотно".

Прежде чем сделать прививку, пациентов осматривают специалисты районной поликлиники. Отсутствие температуры и противопоказаний к компонентам вакцины – обязательные условия. Сама процедура длится не больше минуты.

Леонард Мартинкевич, житель аг. Гуды:

"Страха у меня вообще не было. Решил привиться, потому что приезжают дети, внуки. А это очень удобно, что здесь на месте приехали врачи. Не надо ездить в город".

Константин Власов, житель аг. Гуды:

"Это вполне закономерно, каждый человек, наверно, теперь прочувствовав эту проблему, должен для себя прежде всего принять решение".



Задача - привить как минимум 60 % населения

Вакцинация в Лидском районе началась еще в феврале. Первыми были медики, затем педагоги, сегодня прививку может сделать любой желающий. Специальное морозильное оборудования для хранения вакцин установлено в двух медучреждениях райцентра.

Вадим Трубчик, главврач Лидской центральной районной больницы:

"Сегодня у нас будет поставка дополнительных 7 единиц морозильного оборудования. И соответственно дополнительно 7 точек вакцинации мы откроем".

Наталия Буча, заместитель главврача Лидской центральной районной больницы: