Сельский туризм в Беларуси: перспективы и цены на отдых летом 2022 года

Каждый год майские праздники открывают туристический сезон. Для многих белорусов он начинается недалеко от дома. Последние годы COVID и закрытые границы стали настоящим испытанием для туристической отрасли. Но это позволило белорусам лучше узнать свою страну. Сельский отдых предоставил такую возможность. Число агроусадеб превысило 3-тысячную отметку. И это количество лишь растет. Прошлый год также отметился возрастающим трендом. Хозяева домиков в деревне уверяют: креатива им не занимать. И зазывают не откладывать бронирование - лучшие места быстро разберут. Тем более сейчас, когда границы открываются. О прогнозах на теплый сезон Ольга Анищенко.

Сельский туризм в Беларуси

Минувший год для туризма назвали, пожалуй, самым сложным за всю историю. COVID, по сути, закрыл путешественников в границах своей страны. Многие подумали: это шанс для внутреннего туризма! И ведь правда.

Факт Лишь за 2021-й непростой год в Беларуси появилось более 200 новых агроусадеб.

Запал сельчан впечатляет.Но будет ли востребована вся эта инфраструктура, а с ней и романтика сельской жизни, пусть и на время уикендов? Мы попросили участников рынка сделать прогнозы на предстоящий теплый сезон.

Воложинский район - Мекка агроэкотуризма! Целый кластер, который нацелен на развитие местной туриндустрии. Шутка ли: агроусадеб в районе больше 50! Говорят, здесь удивится даже самый взыскательный путешественник.

В одном месте варят пиво, в другом рассказывают о жизни пчел. Да так креативно, что просто все заслушиваются. Мы делали мастер-класс по выпечке хлеба. Также мы были в фермерском хозяйстве, которое 10 лет работает без химии, имеет сертификат на экологически чистые продукты. Валерия Клицунова, эксперт в сфере сельского туризма

А это "Налибокские васильки". Тоже Воложинщина, на самом краю Налибокской пущи. Сели в машину - и через час вы уже в заповедном лесу, в местах, не тронутых цивилизацией. И эта тесная связь с природой определяет колорит местного отдыха.

Тут речка Ислочь неподалеку, люди на байдарках катаются, а в лесу грибы и ягоды собирают. Хочешь-не хочешь, а мы белоруса заставим больше бывать на своей родине. Василий Шакун, хозяин агроэкоусадьбы "Налибокские васильки"

Но пока турист осторожничает. Майские, конечно, расписаны, говорит хозяин. Бронирование зацепило даже лето. Но при желании найти места можно. Если не здесь, то по соседству. Агроусадьбы даже в пандемию массово не закрывали. То ли дело теперь - когда про вирус, кажется, уже все забыли. Но даже те, кто ставил бизнес на паузу, встречает эту весну в полной готовности.

Есть бронирования, хоть и не так много, как хотелось бы. Мыдержим все в чистоте, в порядке и всегда готовы принимать гостей. Нина Гловацкая, хозяйка агроусадьбы "Полесские традиции"

Агроусадьбы не поднимали цены на отдых в деревне

Словом, туристов в белорусской глубинке ждут. Хозяева уверены: пандемия научила не только больше ценить свое, когда чужое недоступно, но и по-другому взглянуть на отдых на лоне природы. Деревня дает такую возможность. Дескать, здесь забываешь и о политических пертурбациях, и о валютной волатильности.

Мы никогда от доллара не зависели. К нам приезжают и рассчитываются белорусскими рублями, приобретают продукты местного населения. Цены остаются прежние. 30 рублей проживание в доме и питание. У нас своя кухня. Сейчас у нас есть супы из весенних трав - сныть, крапива, одуванчик. Татьяна Исаева, хозяйка агроусадьбы "Польский маентак"

Отдых в деревне: перспективы

А вообще, вопреки прогнозам пессимистов сельский туризм в непростые годы закрытых границ и пандемии выстоял. Более того, возможно, он единственный из других видов туруслуг прирос.

Факт Сегодня в Беларуси уже 3 150 усадеб.

В прошлом году в них остановились свыше полумиллиона туристов, несмотря на все но. И сегодня интерес путешественников пусть не зашкаливает, но отдых в деревне бронируют. А в известные и статусные усадьбы, как и прежде, советуют обращаться, чтоб наверняка, задолго до знаковой даты.

Майские праздники - особенно у тех, которые делают какие-то программы для детей, расписаны полностью. Хозяйка усадьбы мне показывала свой дневник на май. Это 5-6 групп в день. Люди будут отдыхать, будут ездить путешествовать, может, в более скромные усадьбы, но это все равно будет. Валерия Клицунова, эксперт в сфере сельского туризма