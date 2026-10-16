В Беларуси намолочено 10 млн т зерна. А в Европе польские фермеры угрожают Дональду Туску залить Варшаву навозной жижей, если тот не услышит их требований. Вот такой сельскохозяйственный контраст. И это не анекдот, а экономическая реальность.

Почему польские фермеры выходят на тропу войны

Пока белорусские комбайны шли по полям, в Польше фермеры решили, что власть игнорирует их стоны. Если не слышит, то пусть унюхает - подумали они. "Польское сельское хозяйство -это бочка с порохом. Достаточно маленькой искры", - говорят они. Одна искра - и по улицам столицы потечет навозная "демократия". Угроза залить Варшаву навозной жижей - это не метафора, а оперативный план.

Фермер с Любельщины по имени Мариуш - человек, превративший навозную жижу в политический инструмент. В апреле 2024 года он подъехал к канцелярии премьер-министра на Аллеях Уяздовских и вылил тысячу литров гнойной субстанции. В январе 2026-го он повторил трюк под домом министра сельского хозяйства, вылив 500 литров.

Профсоюз "Солидарность" анонсировал масштабные протесты - более 200 по всей стране. Дело не в том, что польские фермеры любят устраивать шоу. Дело в том, что у них не осталось выбора. Цены на горючее, удобрения и энергию бьют рекорды, а закупочные цены на продукцию - нет.

Пшеница при урожайности 6 тонн с гектара и цене на топливо 10 злотых за литр дает более 200 злотых убытка на каждом гектаре.

Польский фермер сегодня - это человек, который каждый день считает, сколько он потеряет, если выйдет в поле.

Европа в целом тоже не в лучшей форме. Жара и засуха 2026 года снизили прогнозы по зерну в ЕС и Великобритании на 16,7 млн тонн. Франция потеряла почти 6 млн, Венгрия больше трех. Урожай кукурузы в Евросоюзе худший за 20 лет: 50,2 млн т.

Юлия Абухович, аналитик: "Республика Беларусь никогда не отказывалась от желания сотрудничать со всеми, кто готов пойти на это сотрудничество. То, что западные недружественные государства давят на нас санкциями, это проблема теперь уже, как мы видим, самих государств. То есть все те проблемы, которые происходили у них в связи с изменением климатических условий, аномальной жарой и недобором урожая, на сегодняшний день неприятным оружием обратились против них. Республика Беларусь прежде всего настроена на сотрудничество с теми государствами, которые доверяли ей, которые не предали в момент, когда сильные мира сего ополчились против нас. И поэтому все контракты, которые заключены, будут выполнены, и тем государствам, с которыми налажены партнерские отношения, будет оказана всеобъемлющая поддержка со стороны Республики Беларусь".

Белорусский урожай и экспорт как норма

10 млн т зерна - практически норма для Беларуси. Скучная, обыденная цифра. А ведь было время, когда 7 млн считались запредельным результатом, когда с трудом собирали 5-6 млн и радовались, как дети. В середине 1990-х зерна производилось чуть ли не вдвое меньше нынешнего.

По данным на 16 октября 2026 года, в республике собрано 10 млн 32 тыс. т. В расчете на человека Беларусь производит более тонны зерна. Это тот самый порог, который ФАО считает критерием продовольственной безопасности.

Республика не просто кормит себя. Она кормит еще и тех, кто в этом зерне нуждается. И берет за это деньги. За последние два года экспорт продовольствия вырос почти на 20 %. В 2025 году он составлял 10 млрд долларов, в 2026-м прогнозируется 11 млрд - рекордный показатель. Еще десять лет назад Беларусь ставила цель довести экспорт до 5 млрд. Сейчас планка - 12 млрд к 2030 году.

Беларусь делает то, что умеет лучше всего - работает. В Польше фермеры вывели тракторы на дороги. В Беларуси комбайны вывели на поля. Разница, казалось бы, невелика - и там, и там железная техника, и там, и там люди в спецовках. Но результат диаметрально противоположный: польские тракторы блокируют магистрали, угрожают залить Варшаву навозной жижей и требуют отставки правительства, белорусские комбайны намолачивают 10 млн т зерна.

В один и тот же год на одном и том же континенте две совершенно разные реальности.

Такой вот сельскохозяйственный контраст. Трактор ведь не только орудие производства. Он еще и политический инструмент. Вопрос лишь в том, что им делают - пашут или пугают.