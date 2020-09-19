Сельскохозяйственные ярмарки продолжают работу

Сельскохозяйственные ярмарки продолжают принимать покупателей по всей стране. Сегодня они развернутся и во всех районах столицы. На ярмарках традиционно можно приобрести плодоовощную, мясную, молочную и рыбную продукции. Самая крупная расположена у "Чижовка-Арены". Ярмарки будут работать с 10:00 до 16:00 часов.