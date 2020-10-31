Сельскохозяйственные ярмарки продолжают работу

Сельскохозяйственные ярмарки приглашают. Продуктовые ряды развернутся сегодня и завтра в каждом районе Минска. По традиции самая масштабная площадка - возле "Чижовка-Арены". Цены на картошку стартуют от 40 копеек, на свеклу - от 12. В ассортименте также фрукты, мясо, рыба и молочные продукты, а также непродовольственные товары. Продуктовые ряды будут работать с 10 до 16 часов. Напомним, на главной торговой площадке (возле "Чижовка-Арены") пожилым покупателям помогают волонтеры. Организована бесплатная доставка.