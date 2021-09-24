Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Минске в выходные

Время щедрого урожая и в Минске. Осенняя торговля завтра опять пригласит покупателей на сельскохозяйственные ярмарки. Главная площадка развернется около "Чижовка-Арены", щедрыми будут и мини-базары в каждом районе столицы. Там можно будет приобрести овощи и фрукты, мясную и молочную продукцию, рыбу, а также сладкие медовые угощения. Работать торговые ряды будут в субботу и воскресенье с 9:00 до 17:00.