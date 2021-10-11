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Сельскохозяйственные ярмарки работают в Минске

Сезон осенних ярмарок продолжается в белорусской столице. Почти полторы сотни торговых точек развернуты во всех районах Минска. В формате мини они работают по будням с 9:00 до 17:00. Самая крупная и щедрая на осенние дары площадка - возле "Чижовка-Арены" - функционирует по выходным. Сезонную органическую продукцию фермеры и сельхозпредприятия привозят из всех регионов страны. Свои товары предлагает и Белкоопсоюз.

Осуществляют торговлю свежей прудовой озерной рыбой предприятия государственного объединения "Белводхоз". На ярмарке можно приобрести продукцию пчеловодства, саженцы, посадочный материал.
Дмитрий Плеханов, заместитель начальника отдела ГО "Столичная торговля и услуги"

С начала сезона свою продукцию реализовали более 1 200 продавцов. Ярмарки будут работать до 14 ноября включительно.

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