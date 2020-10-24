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Сельскохозяйственные ярмарки в каждом районе Минска

Сезонные витамины по хорошим ценам! Сельскохозяйственные ярмарки продолжают работать. Сегодня торговые ряды развернутся в каждом районе Минска. Самая масштабная локация по традиции у "Чижовка-Арены". К слову, цены на картофель там стартуют от 40 копеек. Яблоки можно приобрести от 44-х, свеклу - от 12 копеек. В ассортименте также морковь, лук, томаты. Спрос покупателей есть также на мед, мясную, молочную и рыбную продукцию.

Сегодня торговые ряды будут работать с 10 до 16 часов. Продолжатся ярмарки и завтра. К слову, у "Чижовка-Арены" пожилым покупателям помогают волонтеры. Организована бесплатная доставка.

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