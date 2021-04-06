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Семь из восьми бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка полностью признали вину
Экс-глава Белгазпорбанка, который сейчас на скамье подсудимых, назвал вменяемый ему состав преступления стартапом
То есть, бизнес-предприятием. При этом фактически подтвердил, что все-таки он и его подельники имели прямое отношение к компаниям, которые получают финансирование в банке. Ранее банкир заявлял, что практически ничем не связан с ними. Напомним, Верховным судом продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении топ-менеджеров этой финансовой структуры.
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Коммерсанты, которым требовалось кредитование, вынуждены были платить отдельным должностным лицам Белгазпромбанка серые деньги (откаты) за положительное решение о выделении финансирования для своего бизнеса. 7 фигурантов этого громкого дела полностью признали свою вину. И в ходе процесса подтвердили: получение денег от представителей бизнеса связано исключительно с их должностным положением и было незаконным. Один только экс-председатель правления Виктор Бабарико игнорирует экономическую подоплеку преступлений, делая заявления о якобы политических мотивах его уголовного преследования. Не стал он также комментировать, почему данная экономическая деятельность Белгазпромбанка тщательно скрывалась от акционеров и налоговой.
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