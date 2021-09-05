Начало учебного года для системы образования получилось урожайным - семь школ открылось 1 сентября по всей стране.

Новые храмы науки

В Гомеле, например, школа рассчитана более чем на 1 300 ребят. Она состоит из четырех корпусов с общим внутренним двориком, 30 аудиторий, оборудованных всем необходимым: лаборатории химии, биологии, физики, астрономии, несколько лингафонных кабинетов. Есть бассейн.

В Барановичах возвели самую большую школу в городе - на 1 020 мест. Предусмотрели сразу класс допризывной подготовки и стрелковый тир. Есть столярная и слесарная мастерские, кабинеты домоводства и обслуживающего труда.

Минск прирос сразу на две школы. К тому же после реконструкции открылась 25-я гимназия. Старому зданию сделали полный апгрейд, а рядом возвели новый учебный корпус. Компьютеры, интерактивные доски, мультиборды - начинка по последнему слову техники.

Колодищи и Столбцы - это уже подарки центральному региону. В Столбцах школу даже назвали объектом стратегической важности. Построили буквально за год. Она была включена в инвестиционную программу Минской области. До этого средне образовательное учебное заведение в городе открывали 40 лет назад. Новая - с тиром, лыжной базой и ресурсными центрами.

Подарки к 1 сентября