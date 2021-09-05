3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Семь школ открылось 1 сентября по всей стране
Начало учебного года для системы образования получилось урожайным - семь школ открылось 1 сентября по всей стране.
Новые храмы науки
В Гомеле, например, школа рассчитана более чем на 1 300 ребят. Она состоит из четырех корпусов с общим внутренним двориком, 30 аудиторий, оборудованных всем необходимым: лаборатории химии, биологии, физики, астрономии, несколько лингафонных кабинетов. Есть бассейн.
В Барановичах возвели самую большую школу в городе - на 1 020 мест. Предусмотрели сразу класс допризывной подготовки и стрелковый тир. Есть столярная и слесарная мастерские, кабинеты домоводства и обслуживающего труда.
Минск прирос сразу на две школы. К тому же после реконструкции открылась 25-я гимназия. Старому зданию сделали полный апгрейд, а рядом возвели новый учебный корпус. Компьютеры, интерактивные доски, мультиборды - начинка по последнему слову техники.
Колодищи и Столбцы - это уже подарки центральному региону. В Столбцах школу даже назвали объектом стратегической важности. Построили буквально за год. Она была включена в инвестиционную программу Минской области. До этого средне образовательное учебное заведение в городе открывали 40 лет назад. Новая - с тиром, лыжной базой и ресурсными центрами.
Подарки к 1 сентября
Еще из подарков центральному региону. Первого сентября в Дзержинске открылся новый территориальный центр социального обслуживания населения с безбарьерной средой. Есть пандусы, лифт, поручни в коридорах и санитарных узлах, тактильные направляющие, шрифт Брайля на табличках.
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Сторонники меньшинств в США заявили о намерении "пойти на Вашингтон народным маршем"
В Амстердаме зафиксированы нападения на футбольных болельщиков - 2 человека похищены или убиты
"Хезболла" обстреляла базу израильских ВМС "Стелла Марис" под Хайфой
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов