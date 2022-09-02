Семавин: Санкции блокируют не спортсменов Беларуси или России, а весь мировой спорт

Все правила игры меняются, когда политика входит в спорт. А санкции, которые вводят международные организации, блокируют сегодня не спортсменов Беларуси или России, а весь мировой спорт. Таким мнением в студии "Скажинемолчи" поделился тренер нацкоманды по воднолыжному спорту Максим Семавин. Имея богатый тренерский опыт и в сборной водных лыж Украины и Италии, уроженец Новополоцка рассказал, как в условиях международного "игнора" мотивировать спортсменов к тренировкам. И есть ли у западных "наблюдателей" "черные списки" зарубежных спортсменов, поддерживающих белорусских воднолыжников.