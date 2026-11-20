Удивительно, как торгуют Украиной и ее людьми. Власть в стране давно продалась, а государство живет, как кошка, у которой девять жизней. Если убрать лирику, то до сих пор сложно представить, как генерал СБУ Сергей Дука, которого обвинили в коррупции и крышевании наркокартеля, вышел под залог из СИЗО за почти 1,5 млн долларов.

Украинский политолог, доктор политических наук Александр Семченко в проекте "Это другое" высказался о нашумевшей ситуации.

"В Украине СБУ называют двумя версиями - "Служба быта Украины" и "Секс. Бизнес. Удача". Организация давно была заточена на зарабатывание денег, это их основная специализация. У нее нет красной линии, если за ней лежит пачка долларов. Они давно крышуют контрабанду на территории Украины, она вся проходит через СБУ", - отметил гость проекта.

Дело генерал-майора Сергея Дуки: как СБУ покрывала кол-центры, наркобизнес и пытки над людьми Сергея Дуку, первого заместителя начальника ДЗНГ СБУ, следствие называет одним из ключевых фигурантов операции "Карфаген"

По словам собеседника, рядовые контрабандисты в Украине несут наказание, тогда как работающие "под крышей СБУ" остаются неприкосновенными. Некоторые тянут в страну контрабанду контейнерами. Во времена экс-президента Украины Виктора Януковича с этим пытались бороться более-менее успешно. На транзитные контейнеры вешали замки с GPS-навигатором, чтобы не работали по схеме прерванного транзита, но товар лишь формально следовал через территорию Украины, а фактически "растворялся внутри страны". После победы майдана, обозначил доктор политических наук, GPS-навигаторы одномоментно сломались.

"Кол-центры - тоже сравнительно новый бизнес СБУ. Конвертационные центры присутствуют везде, где деньги. То, что происходит сейчас, - это давление на режим Владимира Зеленского и вскрытие этих схем, ведь главной опорой режима Зеленского является СБУ. Он их крышует, они ему помогают, решают задачи, связанные с обеспечением его незаконного пребывания во власти. Теперь эту опору выбивают", - считает политолог.

И выбивают ее те, кто находятся в "пищевой" цепочке выше, чем СБУ, а именно Федеральное бюро расследований США. НАБУ, САП и ВАКС, к слову, находятся в полном подчинении ФБР. Александр Семченко убежден, что таким способом американское бюро расследований показывает Зеленскому на его место и угрожает выбить опору и безопасность из-под ног. "Хочешь, генерала твоего посадим? Хочешь, отпустим? А потом можем вообще застрелить его при задержании. Тот же Дука нарывался и пытался строить из себя ковбоя, пистолетом размахивал", - заявил Александр Семченко.

Как генерал СБУ собрал 1,5 млн долларов на залог за пару дней. Почему громкие разоблачения в Киеве всегда заканчиваются ничем. Об этом и не только смотрите в новом выпуске проекта "Это другое".

Фото: pexels.com