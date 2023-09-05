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Семериков: Беларусь показала отличный уровень организации учений спасательных подразделений ОДКБ "Скала-2023"

Беларусь показала отличный уровень организации учений спасательных подразделений ОДКБ "Скала-2023". Это заявил заместитель генсекретаря организации Валерий Семериков перед началом заседания Координационного совета по чрезвычайным ситуациям ОДКБ. В мероприятии принимают участие главы спасательных ведомств стран - участников ОДКБ: кроме Беларуси (она председательствует) это Россия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. На повестке дня широкий спектр вопросов, которые касаются укрепления взаимодействия в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций под эгидой ОДКБ. Задача - наметить план работы на следующий год. На встрече также подвели предварительные итоги учения "Скала-2023". В этом году маневры проходят в нашей стране впервые. В 2024-м учения пройдут в Казахстане.

Учения были организованы на самом высочайшем уровне - планирование, организация управления, всех видов обеспечения. Министр обороны сегодня оценил. Моя личная оценка - отлично.
Валерий Семериков, заместитель генерального секретаря ОДКБ
Мы как дружелюбный народ и в том числе как белорусы-спасатели всегда хотели сплотить наши ведомства в одном важном интересе: во благо людей, во благо спасения, во благо тех задач, которые мы обязаны решать по своему предназначению. Считаю, что это все удалось. Все мероприятия, которые были запланированы, реализованы, реализованы успешно не только на территории нашей страны, но и на территории других сопредельных стран - участников ОДКБ.
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси

Этап учения "Скала" прошел сегодня на полигоне под Борисовом. Спасатели из стран ОДКБ ликвидировали последствия условных катастроф, отработали навыки совместного реагирования на различного рода аварии. Всего было разыграно более десятка сценариев чрезвычайных ситуаций.

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