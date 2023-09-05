Семериков: Беларусь показала отличный уровень организации учений спасательных подразделений ОДКБ "Скала-2023"

Мы как дружелюбный народ и в том числе как белорусы-спасатели всегда хотели сплотить наши ведомства в одном важном интересе: во благо людей, во благо спасения, во благо тех задач, которые мы обязаны решать по своему предназначению. Считаю, что это все удалось. Все мероприятия, которые были запланированы, реализованы, реализованы успешно не только на территории нашей страны, но и на территории других сопредельных стран - участников ОДКБ.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси