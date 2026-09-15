Семейная история: как Гродно стал местом встречи двух людей разных национальностей

Краткий пересказ от ИИ

Единство - это не только страницы учебников. Это способность людей разных национальностей, культур и традиций сохранять свое наследие и при этом чувствовать себя частью одной страны.

Одна из таких историй - семья протоиерея Владимира Борисевича. Разные национальные корни и общий дом - Беларусь.

Разные корни - общие ценности

Для Гродно сентябрь 1939-го - не просто историческая дата. В те дни город оказался в центре событий, связанных с изменением границ и судьбой Западной Беларуси. Но история Гродно - это не только изменение государственных границ на карте. Город всегда оставался многонациональным. Здесь формировались семьи, в которых встречались разные культуры, языки и традиции. Одна из таких - семья протоиерея Владимира Борисевича. Он - белорус, его супруга Алина - грузинка. Познакомились они именно в Гродно.

Владимир Борисевич

Протоиерей Владимир Борисевич, настоятель храма святителя Николая Чудотворца г. Гродно:

"Нас это не разделяет, а духовно обогащает. У нас разные культуры, традиции, обычаи. Но объединяет нас вера, любовь, которая есть между нами, наша семья и, конечно, наши с матушкой детки. У нас 4 сыночка и лапочка-дочка. В таком русле единства у нас все с Божьей помощью получается".

В Беларусь Алина приехала в 20 лет. Сегодня ее жизнь с Гродно связана уже почти четверть века. Здесь она сохраняет связь с грузинской общиной, знакомит детей с культурой своей родины.

Две страны - две души

"У нас две страны, две души. У нас есть своя община. Мой народ очень общительный, поэтому мы стараемся не забывать свою культуру. В Беларуси тоже очень доброжелательный народ - нас это связывает, - отметила матушка прихода храма святителя Николая Чудотворца г. Гродно Алина Борисевич. - Народы, которые живут совместно, вдали от семей, они находят тут дом, тепло".

Алина Борисевич

Для Владимира Борисевича семейная история связана и с историей самого прихода. Храм святителя Николая Чудотворца в центре Гродно построен в 2015 году. Историки предполагают, что еще раньше на этом месте существовала часовня, связанная с источниками воды. Отсюда и пошло ее название - "Никола Мокрый". Сегодня - это один из приходов, где совершаются богослужения, крестят детей, венчаются семьи. В том числе те, где супруги принадлежат к разным христианским традициям.

Общий ценностный код

Для Гродно тема единства особенно близка. Город на протяжении веков был местом встречи разных культур и народов. Здесь рядом живут представители разных национальностей и конфессий. Православные и католические храмы, синагога, лютеранская кирха - все это часть одного исторического пространства.

Единство - важная ценность христианской традиции. Для верующих оно начинается с понимания ценности человека, уважения к семье, памяти и ответственности перед будущими поколениями.

Иерей Игорь Данильчик, пресс- секретарь Гродненской епархии БПЦ:

"В нашей стране живут люди разных вер, традиций. Но люди действительно верующие очень хорошо поймут друг друга, потому что у них есть общий ценностный код, на основании которого возможно наше единство".

Традиции разных народов можно увидеть и на городских мероприятиях. Гродно много лет принимает фестиваль национальных культур, который собирает представителей десятков национальностей. Здесь сохраняются разные культурные коды. Так, историческое понятие единства сегодня проявляется прежде всего в мирном соседстве, уважении к культурным и религиозным традициям друг друга.