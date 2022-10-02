Семейная ферма в Хролах - жемчужина на туристско-гастрономической карте Глубокского района

Муж говорит: "Что мы сидим в этом городе? Давай переедем в деревню!" Я так обрадовалась. И мы даже не думали, что мы здесь будем делать, на что мы будем жить. Домик старый, дров нет. Это был октябрь. Слава стал закладывать фундамент под пристройку к дому на второй день после приезда. Слава весь мир объездил, я меньше, но тоже много где была. И мы считаем, это единственное место, где можно жить счастливо.

Оксана Лашкевич, хозяйка семейной фермы