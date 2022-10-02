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Семейная ферма в Хролах - жемчужина на туристско-гастрономической карте Глубокского района
Сейчас в Беларуси активная пора сельхозярмарок. Есть все: от яблок, которых в этом году пруд пруди, до сыров и мяса. Что может сравниться с продукцией из домашней сыроварни настоящей белорусской деревни? Семейная ферма в Хролах - жемчужина на туристско-гастрономической карте Глубокского района.
Хозяева занимаются разведением коз, делают более 10 сортов сыра и щедро принимают гостей. Экспресс-курс успешного агробизнеса попыталась освоить Ольга Масловская.
В крапивных листьях, с семенами пажитника, гауда, халлуми. В этом доме сыр всему голова! С рассвета в семейной сыроварне в усадьбе "Краіна мар" кипит работа. Хозяева - супруги Оксана и Вячеслав. Оба когда-то были городскими жителями. Но уже больше десяти лет живут в Глубокском районе в обычной деревне. И уже успели прославиться, ведь сыры, сделанные в Хролах, знают даже за пределами Беларуси!
Это не было выверенной бизнес-идеей. Это был порыв - сбежать из мегаполиса. А чем зарабатывать на жизнь вдали от предприятий и офисов - подсказал случай.
Муж говорит: "Что мы сидим в этом городе? Давай переедем в деревню!" Я так обрадовалась. И мы даже не думали, что мы здесь будем делать, на что мы будем жить. Домик старый, дров нет. Это был октябрь. Слава стал закладывать фундамент под пристройку к дому на второй день после приезда. Слава весь мир объездил, я меньше, но тоже много где была. И мы считаем, это единственное место, где можно жить счастливо.
Начинали с двух коз. У нас были и куры, и гуси, кролики, поросята. Только верблюда не было. В результате что-то отсеялось, что-то убрали. Остались только козы. Первый сыр был совсем простой. Это был плавленый сыр. Я не помню, как Оксана его делала. По-моему, там яйцо добавляла. Совсем простой был. А так как у нас здесь край агроусадеб, пришел сосед, попросил: угости наших гостей сыром Оксаниным. Гостям так понравилось, что они захотели купить. Начали увеличивать объемы.
Чешская, альпийская, зааненская, нубийская - сегодня в хозяйстве несколько десятков коз. Понадобились помощники. Так маленькая семейная ферма дала работу нескольким сельчанам.
Хотя домашний сыр в семье появился благодаря хозяйке, сейчас роль главного технолога выполняет муж. Опыт плюс проверенные (увы, секретные) рецептуры и любимый рок-н-рол - это если вкратце о процессе сыроварения.
Это моя изюминка, иначе сыр невкусный будет. Здесь у нас зреют сыры. Температура 13 градусов, влажность практически 90 процентов здесь. Есть сыры, которые больше полугода лежат здесь. Этому сырочку два дня. А этот постарше. Видите, какой он?
Несколько лет назад семейная ферма стала частью агротуристического проекта "Велесов путь". Кооператив объединил семь агроусадеб Глубокского района - разных и неповторимых. Во время путешествия туристы могут пожить в индейских вигвамах, опуститься на дно озера с аквалангом и, конечно, попробовать глубокские деликатесы.
Недавно проходил проект по нашим агроусадьбам "Креативная деревня", где мы создавали условия для приема инклюзивных туристов. То есть для людей с ограниченными возможностями. Они тоже хотят путешествовать, тоже хотят посмотреть тех же животных. Для них это очень полезно. Люди с ДЦП, с аутизмом. Очень часто приезжают дети. Они смотрят козочек, общаются. Это очень трогательно, когда ребенок, тот, который не может общаться в социуме наравне со всеми, находит отдушину в общении с животными.
За последние десять лет наши герои ни разу не были в отпуске. Море, пляж… Нет, мечтают о другом.
Уже строим второй этаж над домом, планируем над сыроварней второй этаж, большой дегустационный зал, и в принципе у нас уже есть фундамент под гостевой домик. У нас планов лет на двадцать.
Знаете, никуда и не хочется уезжать, если честно. Ни в отпуск, ни в город тем более. Мне здесь вполне комфортно. Общеизвестные прелести: природа, воздух. Ну и очень приятно, когда у тебя большое хозяйство, и все это крутится, все это движется, развивается. Это очень приятно.
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