Семейная пара погибла в страшном ДТП на МКАД - возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварии на МКАД, в которой погибли два человека. По предварительным данным, участники ДТП - водитель Citroеn, 24-летний мужчина, а также молодая пара, находившаяся в Opel, вышли на проезжую часть. В этот момент шофер фуры врезался в их автомобили и сбил молодых людей, которые находились на проезжей части. От полученных травм семейная пора погибла на месте. В автомобиле Opel находилась двое малолетних детей. Они и водитель Citroеn госпитализированы.