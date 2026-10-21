Семейный форум в Витебске объединил молодых и многодетных родителей

Финальным аккордом Недели родительской любви в Витебске стал семейный форум. Он объединил молодых и многодетных родителей. В основе диалога - сохранение традиционных семейных ценностей, построение крепких супружеских отношений, а также роль мамы и папы в гармоничном воспитании детей.

Жанна Нарицына, первый секретарь Витебского областного комитета БРСМ:

"Это очень важно, когда есть к кому прийти, кому улыбнуться, может быть, поплакать, поделиться душевным теплом. Нужно об этом разговаривать, доносить до людей, молодежи о семейных ценностях и о том, чего может достигнуть семья вместе с детьми".

Для участников форума также подготовили развлекательную программу и памятные подарки.