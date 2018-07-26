В Беларуси продолжается уборочная кампания. Семейный экипаж из Мостовского района первым в стране намолотил две тысячи тон зерна. Петр и Павел Москвенковы на уборочной вместе работают уже второй сезон. В прошлом году отец и сын были в лидерах по намолоту в Гродненской области. Сегодня решили повторить свой успех. Рекордный рубеж в две тысячи тон они преодолели всего за две недели работы. Но останавливаться на достигнутом не собираются. В планах тандема к концу жатвы намолотить больше трех тысяч тонн. Москвенков старший за штурвалом комбайна уже более 10 лет. Раньше он трудился в паре со старшим сыном Александром. Сейчас младший Павел занял место рядом с отцом. Специально во время уборочной кампании он взял отпуск на своем предприятии и вернулся в деревню, чтобы продолжить традицию семейного экипажа.