Семейный фестиваль профессий проходит в Ботаническом саду
Ощутить себя в профессии и получить первую "трудовую книжку". Центральный ботанический сад в очередной раз принимает семейный фестиваль, где каждый ребенок может познакомиться с интересными профессиями. Список большой - более 100 рабочих мест. Выбор на любой вкус: от водителя мусоровоза до ландшафтного дизайнера.
За выполнение заданий первая "рабочая книжка" и заслуженный заработок - это букидсы.
Кстати, фестиваль существует уже 15 лет. Проходит два раза в год в летний период. Организаторы уверены - они движутся в правильном направлении и делают все, чтобы раскрыть потенциал детей.