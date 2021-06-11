Семейный отдых в ботаническом саду: в программе выходного дня фестиваль "Букидс" и тематические экскурсии

Ботанический сад вновь приглашает на семейный отдых! В эти выходные он превратится в "город профессий": 12 и 13 июня здесь состоятся мероприятия традиционного семейного фестиваля "Букидс". Вместе с развлекательной у праздника на природе профориентирующая цель. Также сотрудники ботанического сада подготовили к лету десятки тематических экскурсий, рассчитанных на разные интересы и категории посетителей.



Ирина Аношенко, экскурсовод Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Что в топе самых востребованных летом экскурсий? Экскурсия, посвященная цветению розы. У нас есть традиционный праздник - праздник розы, с удовольствием все приходят, и у нас большая коллекция. Продолжается паломничество на сирень, рододендроны еще цветут. Мы объявляем прямо неделями цветение этих красивых кустарников, и это очень востребовано. Научный сотрудник рассказывает об этом растении, об истории, об агротехнике. Все это очень познавательно и интересно.

В начале лета ботанический сад приглашает посетить отцветающий, но еще впечатляющий красками и ароматами сирингарий, посмотреть на коллекции цветущих ирисов и пионов.



