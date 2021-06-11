3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Семейный отдых в ботаническом саду: в программе выходного дня фестиваль "Букидс" и тематические экскурсии
Ботанический сад вновь приглашает на семейный отдых! В эти выходные он превратится в "город профессий": 12 и 13 июня здесь состоятся мероприятия традиционного семейного фестиваля "Букидс". Вместе с развлекательной у праздника на природе профориентирующая цель. Также сотрудники ботанического сада подготовили к лету десятки тематических экскурсий, рассчитанных на разные интересы и категории посетителей.
Ирина Аношенко, экскурсовод Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Что в топе самых востребованных летом экскурсий? Экскурсия, посвященная цветению розы. У нас есть традиционный праздник - праздник розы, с удовольствием все приходят, и у нас большая коллекция. Продолжается паломничество на сирень, рододендроны еще цветут. Мы объявляем прямо неделями цветение этих красивых кустарников, и это очень востребовано. Научный сотрудник рассказывает об этом растении, об истории, об агротехнике. Все это очень познавательно и интересно.
В начале лета ботанический сад приглашает посетить отцветающий, но еще впечатляющий красками и ароматами сирингарий, посмотреть на коллекции цветущих ирисов и пионов.
Президент
Все
Чемпионат по колке дров среди журналистов - атмосфера соревнований и полезные лайфхаки от Президента
Лукашенко: США продолжат давить на Европу экономически, потому что им не нужны конкуренты
Александр Лукашенко помиловал 31 осужденного за преступления экстремистской направленности
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Политика
Все
Общество
Все
"Первый информационный" покажет специальный репортаж о III чемпионате по колке дров среди СМИ
Праздник с полесским колоритом - "Марафон единства" едет в Пинск
Чествование хлеборобов и музыкальные подарки - Полоцк принимает областные "Дожинки"
Полоцк готов к областным "Дожинкам" - афиша наполнена колоритными событиями
В мире
Все
В Амстердаме зафиксированы нападения на футбольных болельщиков - 2 человека похищены или убиты
"Хезболла" обстреляла базу израильских ВМС "Стелла Марис" под Хайфой
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Европейские лидеры ищут способ договориться с Трампом на саммите ЕПС в Будапеште
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов