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Семейный подряд: отец с сыном задержаны в Минске за серию краж

Отец и его несовершеннолетний сын задержаны в Минске за серию краж. Установлено, что семейный подряд на протяжении недели похищал с автомобилей в разных районах Минска линзы зеркал заднего вида. Мужчина возил по городу подростка, который показывал ему, где припаркованы дорогостоящие BMW.

Предварительно замаскировавшись, фигуранты снимали наружные элементы и уезжали. Известно о 9 кражах на общую сумму более 10 тысяч рублей. В машине, на которой передвигались задержанные, оперативники обнаружили часть похищенного. Отец признался, что брал на дело сына, чтобы тот определял авто исключительно премиум-класса для максимальной выгоды.


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Андрей Арловский, замначальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома: Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. В настоящее время известно о совершении задержанными хищения линз с 9 автомашин на общую сумму больше 10 тыс. рублей. Проверяется их причастность к аналогичным преступлениям.

По всем фактам следователями возбуждены уголовные дела по статье "кража".

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