Семейный подряд: отец с сыном задержаны в Минске за серию краж

Отец и его несовершеннолетний сын задержаны в Минске за серию краж. Установлено, что семейный подряд на протяжении недели похищал с автомобилей в разных районах Минска линзы зеркал заднего вида. Мужчина возил по городу подростка, который показывал ему, где припаркованы дорогостоящие BMW.



Предварительно замаскировавшись, фигуранты снимали наружные элементы и уезжали. Известно о 9 кражах на общую сумму более 10 тысяч рублей. В машине, на которой передвигались задержанные, оперативники обнаружили часть похищенного. Отец признался, что брал на дело сына, чтобы тот определял авто исключительно премиум-класса для максимальной выгоды.